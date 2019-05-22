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Калитвинцев может перейти в СК Днепр-1

22 мая 14:55 260 Читати українською
Калитвинцев может перейти в СК Днепр-1
Владислав Калитвинцев / соцсети

Полузащитник Арсенала-Киев Владислав Калитвинцев может пополнить ряды СК Днепр-1, который пробился в УПЛ.

СК Днепр-1 заинтересован в подписании полузащитника Владислава Калитвинцева, сообщает Динамомания.

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Сейчас хавбек помогает Арсенала-Киев сохранить прописку в Премьер-лиге. Команда после 30 туров находится на 11 позиции, набрав 26 очков.

Ранее президент днепрян Юрий Береза сообщал, что цель команды – попадание в топ-5.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Трансферы чемпионата Украины Трансферы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев
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