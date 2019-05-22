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Калітвінцев може перейти в СК Дніпро-1

14:52 1078 Читать на русском
Калітвінцев може перейти в СК Дніпро-1
Владислав Калітвінцев / соцмережі

Півзахисник Арсенала-Київ Владислав Калітвінцев може поповнити ряди СК Дніпро-1, який пробився в УПЛ.

СК Дніпро-1 зацікавлений у підписанні півзахисника Владислава Калітвінцева, повідомляє Динамоманія.

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Наразі хавбек допомагає Арсеналу-Київ зберегти прописку в Прем'єр-лізі. Команда після 30 турів перебуває на 11 позиції, набравши 26 очок.

Раніше президент дніпрян Юрій Береза повідомляв, що мета команди – потрапляння у топ-5.

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Теги
Трансфери СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Арсенал-Київ Арсенал-Київ Трансфери чемпіонату України
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