Президент СК Днепр-1 Береза: Задача команды – попасть в пятерку лучших в УПЛ

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал о задаче команды на следующий сезон.

"У нас есть команда: игроков и тренеров, болельщиков и команда тех людей, кто обеспечивает процесс жизнедеятельности клуба, команда пиарщиков, с помощью которых, я надеюсь, мы вернем на этот прекрасный стадион болельщиков города Днепра.

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Думаю, 29 мая будет открыт шорт-лист из тех игроков, кого хочет видеть тренерский штаб. У нас будет производственное совещание со спортивным директором, главным тренером, на котором мы обсудим моменты, касающиеся усиления команды.

Мы будем делать все, чтобы выполнить поставленную задачу – в первый сезон в УПЛ попасть в лучшую пятерку. Под эту задачу и будет формироваться состав", – сказал Береза в интервью официальному сайту Днепр-1.

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