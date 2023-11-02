Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев поделился мыслями о победе над Александрией в 1/4 финала Кубка Украины и о голе его сына, Владислава, в ворота его команды в серии пенальти.

"Много эмоций. У нас были моменты победить в основное время, но не хватило паса, чтобы кто-то из игроков поставил точку. Однако это Кубок. Это замечательно. Это футбольный праздник для болельщиков и для нас. Впрочем, завтра уже готовимся к следующему матчу.

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Не надо ждать пенальти. Надо все делать за 90 минут. Нас сейчас ожидает много игр, но наша команда имеет настоящий мужской характер. Мы восстановимся и будем готовиться дальше.

Когда мой сын забил за Александрию в послематчевой серии одиннадцатиметровых, я подумал: "Собака!". Это шутка. Я доволен, что он забил. Я всегда говорю, что когда мы играем друг против друга, то будет хорошо, чтобы мы победили, но мой сын забил. Сегодня так и произошло", – поделился Калитвинцев во время эфира на YouTube-канале Полесья.

Напомним, Полесье в послематчевой серии пенальти оказалось сильнее Александрии. В составе Александрии свой 11-метровый реализовал Владислав Калитвинцев, сын наставника житомирян Юрия Калитвинцева.

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