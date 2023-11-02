В полуфиналы еще раньше пробились Шахтер и Черноморец, которые разгромно победили Викторию и Зарю соответственно. Сегодня определились 2 других полуфиналиста: Полесье оказалось сильнее Александрии в серии пенальти, а Ворскла разбила Оболонь.

Ворскла розгромила Оболонь і стала останнім півфіналістом Кубка України

Отметим, что поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

Добавим, что действующим обладателем трофея является киевское Динамо, которое выиграло Кубок Украины 2020/21. Следующий розыгрыш турнира не завершили из-за нападения России на Украину, а в сезоне 2022/23 Кубок Украины не проводили. Напомним, что Динамо прекратило участие еще на стадии 1/8 финала, сенсационно вылетев от Оболони.

Полесье прорвалось в полуфинал Кубка Украины, перестреляв Александрию в серии пенальти