Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився думками щодо перемоги над Олександрією у 1/4 фіналу Кубка України та про гол його сина, Владислава, у ворота його команди в серії пенальті.

"Багато емоцій. У нас були моменти перемогти в основний час, але не вистачило пасу, щоб хтось із гравців поставив крапку. Однак це Кубок. Це чудово. Це футбольне свято для вболівальників і для нас. Утім, завтра вже готуємось до наступного матчу.

Кубок України 2023/24: визначились усі півфіналісти

Не треба чекати пенальті. Треба все робити за 90 хвилин. Нас зараз очікує багато ігор, але наша команда має справжній чоловічий характер. Ми відновимось і будемо готуватись далі.

Коли мій син забив за Олександрію в післяматчевій серії одинадцятиметрових, я подумав: "Собака!". Це жарт. Я задоволений, що він забив. Я завжди кажу, що коли ми граємо один проти одного, то буде добре, щоб ми перемогли, але мій син забив. Сьогодні так і сталося", – поділився Калітвінцев під час ефіру на YouTube-каналі Полісся.

Нагадаємо, Полісся у післяматчевій серії пенальті виявилось сильнішим за Олександрію. У складі Олександрії свій 11-метровий реалізував Владислав Калітвінцев, син наставника житомирян Юрія Калітвінцева.

Полісся прорвалося у півфінал Кубка України, перестрілявши Олександрію в серії пенальті