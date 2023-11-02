Полесье и Александрия очень хотели пройти в полуфинал. Для подопечных Юрия Калитвинцева это было бы круто с точки зрения престижа – новичок УПЛ не только реально борется за первое место, но и находится в одном шаге от финала Кубка. Команда Руслана Ротаня, в свою очередь, должна хоть как-то компенсировать 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

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Впрочем, первый тайм встречи оказался довольно тяжелым для просмотра. Соперники неплохо контролировали друг друга, но слабо выглядели в атаке. Александрия имела всего две возможности открыть счет – на 18-й минуте Шулянский включил дриблинг, зашел на левый край штрафной и пробил низом, а на 22-й Михайленко бахнул с дистанции мимо ближнего угла. В обоих случаях надежно сыграл Бойко.

Полесье ответило двумя лонгшотами. На 38-й и 43-й минутах из-за пределов штрафной в дальний угол стреляли Янаков и Шастал – удар первого потянул Шевченко, а второй оказался неточным. Кроме того, на 20-й минуте Шевченко едва не привез гол, выбив мяч прямо в ноги Козаку. От гола спас удачный отскок.

Также стоит вспомнить ошибку Савченко на 41-й минуте, вследствие которой Шастал мог вылетать один на один с голкипером. Защитник александрийцев сбил его – и это могло потянуть на фол последней надежды с красной карточкой.

Впрочем, Виталий Романов решил, что здесь только желтая. Вероятно, потому что мяч был далеко от Дмитрия, а Шевченко уже был готов его подхватить. То есть явной голевой возможности не было.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Не все игроки гостей дотянули до перерыва – в первом тайме травмировались Михайленко и Мартынюк. Руслану Ротаню пришлось заменить их на Шостака и Копину, а в раздевалке он еще и освежил позицию форварда. На острие атаки появился Андрейчук (Погорелый ушел отдыхать).

Юрий Калитвинцев, в свою очередь, снял с пробега Янакова и бросил в бой Килиана Мбаппе Бени Макуана. Этот ход мог сработать на 69-й минуте, когда француз вывалился один на один, однако переиграть Шевченко ему не удалось. Это был один из немногих моментов второго тайма.

До 80-х минут команды разменивались дальними ударами. У Полесья на 55-й минуте пробивал Козак (с правого угла штрафной), а у Александрии на 62-й стрелял Шулянский (с левого угла) – оба направили сферу в руки голкиперу. Кроме того, на 78-й Смоляков бахнул с подъема метров с 35-ти. Шевченко отбил перед собой, но успел накрыть мяч.

Такой футбол не устраивал коучей. Юрий Калитвинцев в середине второго тайма провел тройную замену, бросив в бой Ариэльсона, Мустафаева и Кушниренко (вместо Грицука, Шастала и Крушинского), а Руслан Ротань – двойную (Калитвинцев и Билошевский вместо Джевани и Сигеева). Ход тренера Александрии едва не сработал на 83-й минуте, когда Калитвинцев обыграл двух футболистов и упал после подката Кушниренко.

Виталий Романов свистнул фол, однако пенальти не назначил. Нарушение случилось прямо перед штрафной.

Полесью повезло. На 85-й минуте фарт снова помог житомирянам – Шостак зацепился за мяч в центре штрафной и пробил в падении через себя! Бойко, однако, достал мяч из-под ближней штанги.

А дальше прозвучала тревога... Она остановила матч почти на час. Сразу же после возобновления игры Юрий Калитвинцев заменил Танковского на Огирю. Впрочем, героями могли стать другие свежие футболисты: на 88-й минуте Савченко ошибся под давлением Ариэльсона, организовав выход 2-в-2 для Полесья – Ариэльсон завершил его ударом с правого края штрафной.

Шевченко парировал, а Макуана оставалось сыграть на добивании. Впрочем, Скорко бросился в отчаянный подкат, в последний момент выбив мяч из-под ног Бени.

В конце концов, команды отправились в овертайм. Здесь преимущество Полесья уже было неоспоримым, а Александрия еще и начала нервничать. На 98-й минуте это едва не вылилось в гол житомирян – Шевченко неожиданно выбил мяч у Ариэльсона, а от него мяч отскочил на правый фланг. Никита снял подачу оттуда, но потом началась суматоха. Гости еле отбились.

Угловой на 105-й минуте завершился отскоком на Морозко, однако его удар в последний момент заблокировали. Лучший же шанс вырвать победу упустил Ариэльсон, который на дальней штанге замыкал подачу Смолякова. Никто не мешал забивать с шести метров, однако мяч чиркнул о перекладину и вылетел за пределы поля!

В конце концов, все должна была решить серия пенальти. Голкиперы круто проявили себя и здесь, однако парировать удар удалось только Бойко – его не смог переиграть Логинов. Четвертый удар александрийцев тоже был неудачным (Копина пробил над воротами), в то время как житомиряне на тот момент не промахивались.

Морозко должен был решить судьбу противостояния, однако и он не попал в створ. Калитвинцев точным выстрелом сохранил шанс на полуфинал, однако дальнейший удар Козака прошил Шевченко. 4:3 – Полесье снова побеждает в серии пенальти в Кубке, шагая в полуфинал вслед за Шахтером и Черноморцем.

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