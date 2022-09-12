Левадия на своем официальном сайте объявила о назначении 43-летнего украинца главным тренером. Контракт рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления еще на 2.

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Для Калиниченко это первый опыт самостоятельной работы на взрослом уровне. Ранее он возглавлял только молодежку Металлиста, а в Полесье, российской Родине и Риге был помощником. У экс-игрока сборной Украины есть лицензия УЕФА Pro, позволяющая быть главным тренером на любом уровне.

Добавим, что Левадия является действующим чемпионом Эстонии, но шансов защитить титул крайне мало. За 8 туров до финиша текущего сезона "бело-зеленые" идут вторыми, отставая от Флоры на 10 очков.

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