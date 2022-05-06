Журналист Игорь Цыганык сообщил, что вскоре после полномасштабного вторжения россиян в Украину экс-игрок Днепра, Таврии и национальной команды уехал из Москвы.

Денисов эффектно уничтожил Тимощука за празднование чемпионства "первенства водокачки"

"Максим Калиниченко не живет в Москве. На второй день войны мы с ним созвонились, поговорили, и он сказал, что собирается уезжать из Москвы, потому что там ему оставаться опасно. Да и вообще, он не хочет иметь ничего общего с этой страной. Насколько я понимаю, он сейчас за границей.

После выезда из России Калиниченко некоторое время проживал у своего друга Войцеха Ковалевски в Польше, но затем сменил местонахождение, и сейчас находится за границей. Не буду называть где, потому что это не очень корректно. У него очень четкая проукраинская позиция. Он вообще не хочет быть связан с Россией. Сейчас он находится за пределами РФ", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках