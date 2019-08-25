Калиниченко назвал причину удачных выступлений сборной Украины – оригинальное заявление

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о перспективах команды Андрея Шевченко.

"Находится ли сборная Украины одной ногой на Евро-2020? Пока рано говорить, но в сборной действительно очень талантливое поколение. Для меня большое удовольствие наблюдать за тем, как играет команда.

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Ребята, которые рано выехали за границу, добавляют и определяют лицо сборной. Я даже сейчас не столько об Александре Зинченко, сколько о Руслане Малиновском, который стал откровением для всей Европы. А тот же Роман Яремчук, которому ранее мешали травмы, дождался шанса и им воспользовался.

И еще один интересный момент – в сборной Украины много левшей, а левши – это всегда креатив. В одном матче я как-то насчитал семь человек. Еще одна причина, из-за которой команда показывает самый качественный футбол за все время своего существования", – рассказал Калиниченко Sovsport.

Напомним, Украина после 4-х матчей набрала 10 очков и уверенно возглавляет группу B в отборе на Евро-2020.

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