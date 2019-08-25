toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ КАРПАТЫ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Калиниченко назвал причину удачных выступлений сборной Украины – оригинальное заявление

18:32 259 Читати українською
Калиниченко назвал причину удачных выступлений сборной Украины – оригинальное заявление
Максим Калиниченко / фото из соцсетей

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о перспективах команды Андрея Шевченко.

"Находится ли сборная Украины одной ногой на Евро-2020? Пока рано говорить, но в сборной действительно очень талантливое поколение. Для меня большое удовольствие наблюдать за тем, как играет команда.

Калиниченко: Не удивлюсь, если увижу Ракицкого в футболке сборной Украины, но буду при этом огорчен

Ребята, которые рано выехали за границу, добавляют и определяют лицо сборной. Я даже сейчас не столько об Александре Зинченко, сколько о Руслане Малиновском, который стал откровением для всей Европы. А тот же Роман Яремчук, которому ранее мешали травмы, дождался шанса и им воспользовался.

И еще один интересный момент – в сборной Украины много левшей, а левши – это всегда креатив. В одном матче я как-то насчитал семь человек. Еще одна причина, из-за которой команда показывает самый качественный футбол за все время своего существования", – рассказал Калиниченко Sovsport.

Напомним, Украина после 4-х матчей набрала 10 очков и уверенно возглавляет группу B в отборе на Евро-2020.

Шевченко поступається лише Роналду, а Зінченко підкорює Гвардіолу: українці, які найкрутіше "вистрілювали" за кордоном

blog_ava
Борнмут – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко сыграет с первых минут
15:55
1086
Теги
Сборная Украины Украинцы за рубежом Евро-2020 Максим Калиниченко Максим Калиниченко Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Роман Яремчук Роман Яремчук Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
38
мин
Сампдория
21:45
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук