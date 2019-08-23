Калиниченко: Не удивлюсь, если увижу Ракицкого в футболке сборной Украины, но буду при этом огорчен

Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что не хочет больше видеть в футболке национальной команды Ярослава Ракицкого, который зимой перешел из Шахтера в Зенит.

"Я уже об этом говорил, но повторю: Ракицкий делал все абсолютно сознательно. Он знал, куда и зачем идет, и знал, что лишается сборной. Дело в политической ситуации. Ракицкий, повторюсь, все прекрасно понимал.

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В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью. И я не удивлюсь, если увижу Ярослава в сборной. Но при этом буду огорчен. Потому что в сложной ситуации он поставил себя выше интересов сборной. Хотя не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве более двадцати лет и продолжаю чувствовать себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть делает так, как считает нужным.

Я не вижу предпосылок к тому, чтобы в ближайшие годы отношения между странами вдруг резко потеплели. Слишком много плохого произошло. У некоторых украинских спортсменов на войне погибли родственники", – цитирует Калинченка Sovsport.

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