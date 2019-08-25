Калініченко назвав причину вдалих виступів збірної України – оригінальна заява

Колишній гравець збірної України Максим Калініченко поділився думкою про перспективи команди Андрія Шевченка.

"Чи збірна України вже перебуває однією ногою на Євро-2020? Поки рано говорити, але в збірній дійсно дуже талановите покоління. Для мене велике задоволення спостерігати за тим, як грає команда.

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Хлопці, які рано виїхали за кордон, додають і визначають обличчя збірної. Я навіть зараз не стільки про Олександра Зінченка, скільки про Руслана Малиновського, який став одкровенням для всієї Європи. А той же Роман Яремчук, якому раніше заважали травми, дочекався шансу і ним скористався.

І ще один цікавий момент – у збірній України багато шульг, а лівші – це завжди креатив. В одному матчі я якось нарахував сім чоловік. Ще одна причина, через яку команда показує найякісніший футбол за весь час свого існування", – розповів Калініченко Sovsport.

Нагадаємо, Україна після 4-х матчів набрала 10 очок та впевнено очолює групу B у відборі на Євро-2020.

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