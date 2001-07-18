Калинич заинтересовал Севилью

Хорватский форвард Милана Никола Калинич может стать игроком Севильи.

Руководство Севильи предложило Милану 14 млн евро за Николу Калинича, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания итальянский клуб хочет получить 25 млн евро за своего нападающего.

Калинич исключен из состава сборной Хорватии и не сыграет на ЧМ-2018

В сезоне 2017/2018 бывший нападающий Днепра сыграл в 30 матчах Серии А, в которых забил 5 голов. Милан арендовал игрока в Фиорентины летом 2017 года с обязательным правом выкупа.