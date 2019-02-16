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Калинич покинет Атлетико – на форварда претендуют 3 команды Бундеслиги

12:09 18 Читати українською
Калинич покинет Атлетико – на форварда претендуют 3 команды Бундеслиги
Никола Калинич / Фото ФК Атлетико

Бывший форвард Днепра, а ныне игрок Атлетико Никола Калинич не задержится в мадридском клубе.

Руководство Атлетико приняло решение попрощаться с Николой Калиничем, сообщает transfermarketweb.

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Главными претендентами на хорватского нападающего является Байер, Айнтрахт и Шальке. Также за игроком следят несколько клубов из ОАЭ.

Напомним, в свое время Калинич выступал в чемпионате Украины за Днепр.

В текущем чемпионате Испании Никола провел 14 матчей, в которых отметился 2-мя голами и ассистом.

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Теги
Испания Никола Калинич Никола Калинич Байер Байер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шальке Шальке Атлетико Атлетико Трансферы Трансферы Чемпионата Испании
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