toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Калініч покине Атлетіко – на форварда претендують 3 команди Бундесліги

12:09 269 Читать на русском
Калініч покине Атлетіко – на форварда претендують 3 команди Бундесліги
Нікола Калініч / Фото ФК Атлетіко

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Атлетіко Нікола Калініч не затримається у мадридському клубі.

Керівництво Атлетіко прийняло рішення попрощатись із Ніколою Калінічем, повідомляє transfermarketweb.

Реал звинуватив керівництво Ла Ліги в подвійних стандартах та вимагає санкцій щодо Атлетіко

Головними претендентами на хорватського нападника є Байєр, Айнтрахт і Шальке. Також за гравцем стежать кілька клубів із ОАЕ.

Нагадаємо, свого часу Калініч виступав у чемпіонаті України за Дніпро.

В поточному чемпіонаті Іспанії Нікола провів 14 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та асистом.

Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в Італії

Теги
Іспанія Нікола Калініч Нікола Калініч Байєр Байєр Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шальке Шальке Атлетіко Атлетіко Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
59
хв
Шальке
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук