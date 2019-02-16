Калініч покине Атлетіко – на форварда претендують 3 команди Бундесліги

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Атлетіко Нікола Калініч не затримається у мадридському клубі.

Керівництво Атлетіко прийняло рішення попрощатись із Ніколою Калінічем, повідомляє transfermarketweb.

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Головними претендентами на хорватського нападника є Байєр, Айнтрахт і Шальке. Також за гравцем стежать кілька клубів із ОАЕ.

Нагадаємо, свого часу Калініч виступав у чемпіонаті України за Дніпро.

В поточному чемпіонаті Іспанії Нікола провів 14 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та асистом.

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