Форвард Никола Калинич после продолжительного вояжа европейскими топ-чемпионатами снова будет играть в Хорватии.

Верона и Калинич досрочно прекратили сотрудничество, передает официальный сайт итальянцев . В желто-синей футболке нападающий провел последние полтора года, наиграв 34 матча (шесть голов и два ассиста).

"Как только я начал забивать, Рамос сразу дал задание купить Калинича": Антонов вспомнил, как его "слили" в Днепре

Никола на правах свободного агента сразу вернулся в Хорватию в Хайдук, свой родной клуб, где прошел путь от юношеской команды в первую. Представили зимнего новичка эффектным видео, официальная презентация запланирована на завтра, 8 февраля. Детали контракта остаются в тайне.

34-летнего форварда украинский болельщик помнит по выступлениям за Днепр. Это было едва ли не самое лучшее время в его карьере. После Украины Никола Калинич успел поиграть за Фиорентину, Рому, Милан, Атлетико и Верону.