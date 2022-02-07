Форвард Нікола Калініч після тривалого вояжу європейськими топ-чемпіонатами знову гратиме у Хорватії.

Верона і Калініч достроково припинили співпрацю, інформує офіційний сайт італійців. У жовто-синій футболці нападник провів останні півтора року, награвши 34 матчі (шість голів та два асисти).

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Нікола на правах вільного агента одразу ж повернувся в Хорватію у Хайдук, свій рідний клуб, де пройшов шлях від юнацької команди до першої. Представили зимового новачка ефектним відео, офіційна презентація запланована на завтра, 8 лютого. Деталі контракту наразі залишаються у таємниці.

34-річного форварда український вболівальник пам'ятає за виступами в Дніпрі. Це був чи не найкращий час у його кар'єрі. Після України Нікола Калініч встиг пограти за Фіорентину, Рому, Мілан, Атлетіко і Верону.

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