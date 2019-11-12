toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТАЙСОН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЕВРО-2020

Кальдерон прокомментировал эмоциональную выходку Роналду после замены

20:00 151 Читати українською
Кальдерон прокомментировал эмоциональную выходку Роналду после замены
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон поделился мыслями относительно ситуации вокруг Криштиану Роналду после нетипичной реакции португальца на свою замену в матче против Милана.

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

"Реакция Роналду вполне нормальна. Великие футболисты никогда не хотят уходить с поля. У Роналду характер победителя – он всегда хочет играть и выигрывать. Это характерная черта всех великих игроков. Помню, нечто подобное случалось с Роналдо. Он просил ставить его в стартовый состав даже в товарищеских матчах.

Роналду придется встретиться с руководством Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение в последних матчах

Руководству Ювентуса следует поговорить с Роналду, дать игроку успокоиться и не принимать поспешных решений. Лучше всего дать ему понять, что такое не должно повториться", – цитирует Кальдерона издание Calciomercato.

Напомним, в домашнем матче 12-го тура против Милана Роналду был заменен на 55-й минуте. Это настолько разозлило португальского форварда, что он, не пожав руку наставнику Юве Маурицио Сарри, сразу же пошел в раздевалку и, не дождавшись окончания матча, покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии А

blog_ava
Алиев и Милевский потроллили Блохина, вспомнив знаменитый момент
11:15
692
Теги
Италия Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Рамон Кальдерон Ювентус - Милан Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
15
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук