Кальдерон прокомментировал эмоциональную выходку Роналду после замены

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон поделился мыслями относительно ситуации вокруг Криштиану Роналду после нетипичной реакции португальца на свою замену в матче против Милана.

"Реакция Роналду вполне нормальна. Великие футболисты никогда не хотят уходить с поля. У Роналду характер победителя – он всегда хочет играть и выигрывать. Это характерная черта всех великих игроков. Помню, нечто подобное случалось с Роналдо. Он просил ставить его в стартовый состав даже в товарищеских матчах.

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Руководству Ювентуса следует поговорить с Роналду, дать игроку успокоиться и не принимать поспешных решений. Лучше всего дать ему понять, что такое не должно повториться", – цитирует Кальдерона издание Calciomercato.

Напомним, в домашнем матче 12-го тура против Милана Роналду был заменен на 55-й минуте. Это настолько разозлило португальского форварда, что он, не пожав руку наставнику Юве Маурицио Сарри, сразу же пошел в раздевалку и, не дождавшись окончания матча, покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

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