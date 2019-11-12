Кальдерон прокоментував емоційний вибрик Роналду після заміни

Колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон поділився думками щодо ситуації навколо Кріштіану Роналду після нетипової реакції португальця на свою заміну у матчі проти Мілана.

"Реакція Роналду цілком нормальна. Великі футболісти ніколи не хочуть йти з поля. У Роналду характер переможця – він завжди хоче грати і вигравати. Це характерна риса всіх великих гравців. Пам'ятаю, щось подібне траплялося з Роналдо. Він просив ставити його у стартовий склад навіть у товариських матчах.

Роналду доведеться зустрітися з керівництвом Ювентуса, щоб пояснити свою поведінку в останніх матчах

Керівництву Ювентуса слід поговорити з Роналду, дати гравцеві заспокоїтися і не приймати поспішних рішень. Найкраще дати йому зрозуміти, що таке не повинно повторитися", – цитує Кальдерона видання Calciomercato.

Нагадаємо, у домашньому матчі 12-го туру проти Мілана Роналду був замінений на 55-й хвилині. Це настільки роздратувало португальського форварда, що він, не потиснувши руку наставнику Юве Мауріціо Саррі, одразу ж пішов у роздягальню і, не дочекавшись закінчення матчу, покинув стадіон за кілька хвилин до фінального свистка.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А