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Кальдерон прокоментував емоційний вибрик Роналду після заміни

20:00 417 Читать на русском
Кальдерон прокоментував емоційний вибрик Роналду після заміни
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон поділився думками щодо ситуації навколо Кріштіану Роналду після нетипової реакції португальця на свою заміну у матчі проти Мілана.

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

"Реакція Роналду цілком нормальна. Великі футболісти ніколи не хочуть йти з поля. У Роналду характер переможця – він завжди хоче грати і вигравати. Це характерна риса всіх великих гравців. Пам'ятаю, щось подібне траплялося з Роналдо. Він просив ставити його у стартовий склад навіть у товариських матчах.

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Керівництву Ювентуса слід поговорити з Роналду, дати гравцеві заспокоїтися і не приймати поспішних рішень. Найкраще дати йому зрозуміти, що таке не повинно повторитися", – цитує Кальдерона видання Calciomercato.

Нагадаємо, у домашньому матчі 12-го туру проти Мілана Роналду був замінений на 55-й хвилині. Це настільки роздратувало португальського форварда, що він, не потиснувши руку наставнику Юве Мауріціо Саррі, одразу ж пішов у роздягальню і, не дочекавшись закінчення матчу, покинув стадіон за кілька хвилин до фінального свистка.

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Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Рамон Кальдерон Ювентус - Мілан Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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