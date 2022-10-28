"Я во время игры не раз спрашивал себя – а еще медленнее можно играть? Это наша команда ветеранов может так играть, там люди с возрастом, с титулами. А тут вы видели темпик? Не надо только снова говорить, что устали с перелетами и переездами… Где устали? Сейчас тем более, пять замен можно делать, полкоманды сменить.

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Начали быстро, аж фанатов испугали. Но, как говорится, быстро начал и одно место стер. Смотрите на голы и делайте выводы. Это сразу говорит об "очень серьезном уровне". Это в первенстве города можно не попасть по мячу, не добежать. То же было и здесь, посмотрите на пропущенные голы. Не нужно только говорить, что не было мотивации. Какая на*рен мотивация? Пешком ходили!

По сути, ничего не создали, только Денис дважды выскочил, забил. Но это уже ничего не решало, кроме как премиальных", – резюмировал Леоненко в своей программе.

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