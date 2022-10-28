"Я під час гри не один раз запитував себе – а ще повільніше можна грати? Це наша команда ветеранів може так грати, там люди з віком, з титулами. А тут ви бачили темпик? Не треба тільки знову говорити, що втомилися з перельотами та переїздами. Де втомились? Зараз тим більше, п'ять замін можна робити, півкоманди змінити.

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Почали швидко, аж фанатів налякали. Але, як то кажуть, швидко почав і одне місце стер. Дивіться на голи та робіть висновки. Це відразу говорить про "дуже серйозний рівень". Це у першості міста можна не влучити по м'ячу, не добігти. Те саме було і тут, подивіться на пропущені голи. Не треба тільки казати, що не було мотивації. Яка на*рін мотивація? Пішки ходили!

По суті нічого не створили, лише Денис двічі вискочив, забив. Але це вже нічого не вирішувало, окрім хіба преміальних", – резюмував Леоненко у своїй програмі.

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