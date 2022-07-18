"Відхід Тотовицького трішки попахує скандалом. У Колосі вважають, що Тотовицький некрасиво пішов. Як тільки його Шахтар поманив, то він почав нити, мовляв, "відпустіть, Ліга чемпіонів, хочу, завжди мріяв". Йому говорять: "Слухай, ми ж на тебе розраховували, на тебе покладалися".

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При тому, що його брали вільним агентом у січні й, по суті, заплатили великі підйомні. Сотку тисяч дали, не гривень. Зробили рекордну в історії клубу зарплату. Розраховували на нього як на лідера. Як тільки спаринг у Колоса, то "ой, у мене спина потягує, ой, мене ніжка болить". На спаринги він не виходив. Вишняк розуміє, що такий невмотивований гравець йому не потрібен. Телефонують в Шахтар і кажуть: "Забирайте". Не знаю навіть, чи тиснули руки.

Колос на ньому все ж заробив. В пресі писали про 700 тисяч євро, але там далеко не така сума. Але загалом Колос у плюсі", – сказав Бурбас у ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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