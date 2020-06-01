"Киевские болельщики приняли "москаля": Семин объяснил, почему уход из Динамо стал самым болезненным в его карьере

Бывший тренер Динамо Юрий Семин признался, что уход из киевского клуба в 2009 году был одним из самых болезненных в его карьере.

"Со спортивной точки зрения уход из киевского Динамо летом 2009 года вышел для меня слишком сложным морально. С одной стороны, Наумов позвал меня в родной клуб – именно клуб, а не дом, потому что из дома не выгоняют.

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С другой, мы выиграли чемпионат Украины, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, вышли в Лигу чемпионов. У нас была суперкоманда, а киевские болельщики приняли "москаля". Но я не воспользовался возможностью получить удовольствие от гимна Лиги чемпионов и игры в ней, и это было неправильно", – поделился Семин в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, Юрий Семин дважды тренировал киевское Динамо – с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы.

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