Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко поблагодарил всех за поздравления.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил свой 44-й день рождения щемящим семейным фото с сыновьями, которое он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Лучший друг, отец и тренер": жена Шевченко трогательно поздравила легенду с Днем рождения

"Спасибо за все пожелания ко дню рождения. Это был особенный день", – подписал фотографию легендарный украинец.

Напомним, Шевченко является единственным украинским обладателем "Золотого мяча" за период независимости – до него триумфаторами становились Олег Блохин и Игорь Беланов в советские времена.

"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка