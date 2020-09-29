Легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко подякував всім за вітання.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підсумував свої 44-ті уродини щемливим сімейним фото з синами, яке він виклав на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Дякую за всі побажання до дня народження. Це був дуже особливий день", – підписав світлину легендарний українець.

Нагадаємо, Шевченко є єдиним українським володарем "Золотого м'яча" за період незалежності – до нього тріумфаторами ставали Олег Блохін та Ігор Бєланов у радянські часи.

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