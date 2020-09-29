Кристен Пазик – супруга главного тренера сборной Украины – не осталась в стороне от поздравлений в адрес своего мужа, которому 29 сентября исполнилось 44 года.

Как известно, 29 сентября действующий наставник сборной Украины празднует 44-й День рождения. К поздравлениям легенде присоединились как его бывшие клубы, так и огромное футбольное сообщество.

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Но, пожалуй, самое трогательное поздравление Шевченко получил от своей жены Кристен Пазик, с которой женился в 2004 году и воспитывает 4-х сыновей.

"С Днем рождения, моя любовь. Лучшему другу, отцу, №7, тренеру и тому, кто стремится стать профессиональным игроком в гольф (однажды ты своего добьешься). Независимо от того, что ты делаешь, ты отдаешься этому на 100 процентов. Спасибо за твою любовь и улыбки. Желаю тебе год здоровья и счастья. Нам повезло, что у нас есть ты", – написала жена Шевченко в Instagram.

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