Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко оценил перспективы выхода "сине-желтых" на чемпионат мира 2022 года после упущенной победы над "ястребами" (2:2).

"Если одним словом, то – шок. Ведь еще в первом тайме спокойно могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Создать столько голевых моментов, дважды забить и в итоге в компенсированное время упустить победу, это надо уметь.

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А если вспомнить ход первого поединка, который состоялся в Киеве, где наши тоже профукали свои шансы отличиться, то получается, что по своей воле подарили Казахстану очень ценные очки. Кого же тогда побеждать, если мы хотим завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира?

А пока у меня перед глазами последняя атака казахов во время которой Александр Караваев не доиграл до конца, а Андрей Пятов забыл, что ближний угол – вратарский. И пропустили. Как с такой игрой побеждать Францию?" – сказал Караваев в комментарии Meta Ratings.

Напомним, свой следующий отборочный поединок чемпионата мира Украина проведет в Киеве со сборной Франции 4 сентября.

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