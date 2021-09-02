"Якщо одним словом, то – шок. Адже ще в першому таймі спокійно могли зняти з порядку денного питання про переможця. Створити стільки гольових моментів, двічі забити і в підсумку в компенсований час втратити перемогу, це треба вміти.

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А якщо згадати хід першого поєдинку, що відбувся в Києві, де наші теж розтринькали свої шанси відзначитися, то виходить, що по своїй волі подарували Казахстану дуже цінні очки. Кого ж тоді перемагати, якщо ми ще хочемо завоювати путівку до фінальної частини чемпіонату світу?

А поки у мене перед очима остання атака казахів під час якої Олександр Караваєв не дограв до кінця, а Андрій Пятов забув, що ближній кут – воротарський. І пропустили. Як з такою грою перемагати Францію?" – сказав Караваєв у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, свій наступний відбірковий поєдинок чемпіонату світу Україна проведе у Києві зі збірною Франції 4 вересня.

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