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Как Роналдиньо праздновал 40-летие в тюрьме – появилось фото

10:16 64 Читати українською
Как Роналдиньо праздновал 40-летие в тюрьме – появилось фото
Роналдиньо / фото из открытых источников

21 марта кумиру миллионов исполнилось 40 лет. Как такого праздника у бразильца не получилось, но без праздничного обеда Роналдиньо все же не остался.

Напомним, Роналдиньо и его брат заключены в тюрьму на 6 месяцев за использование поддельных паспортов граждан Парагвая, которые они предъявили для въезда в страну.

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Вчера, 21 марта, бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии праздновал 40-летие. Отметить с размахом не удалось, ведь в тюрьме действуют свои правила, но приличный кусок жареного мяса Роналдиньо получил.

К слову, недавно Диньо вместе с другими заключенными стал победителем футбольного турнира и выиграл 16-килограммового поросенка. Возможно, на фото как раз кусок той самой награды?

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Теги
Барселона Барселона Мир Роналдиньо Роналдиньо Бразилия Бразилия
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