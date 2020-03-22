Как Роналдиньо праздновал 40-летие в тюрьме – появилось фото

21 марта кумиру миллионов исполнилось 40 лет. Как такого праздника у бразильца не получилось, но без праздничного обеда Роналдиньо все же не остался.

Напомним, Роналдиньо и его брат заключены в тюрьму на 6 месяцев за использование поддельных паспортов граждан Парагвая, которые они предъявили для въезда в страну.

Магия на Стэмфорд Бридж, шок Симена, удивительные бисиклеты: лучшие голы Роналдиньо – великого шоумена в мире футбола

Вчера, 21 марта, бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии праздновал 40-летие. Отметить с размахом не удалось, ведь в тюрьме действуют свои правила, но приличный кусок жареного мяса Роналдиньо получил.

К слову, недавно Диньо вместе с другими заключенными стал победителем футбольного турнира и выиграл 16-килограммового поросенка. Возможно, на фото как раз кусок той самой награды?

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все