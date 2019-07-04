"Как минимум одна москальская морда ляжет", – Габовда брутально анонсировал спарринг против Краснодара

Украинский полузащитник венгерского Халадаш Юрий Габовда с нетерпением ожидает матч против российского Краснодара.

"Завтра играем против Краснодара. Как минимум одна москальская морда ляжет. Коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине", – написал Габовда на своей странице в Инстаграм.

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Заметим, что Халадаш встретится с Краснодаром-2 в товарищеском матче завтра, 5 июля, начало встречи в 19:00.

Напомним, Габовда выступал за Карпаты с 2006-го по 2011-й год, а также возвращался в клуб в 2014-м году. Сейчас защитник играет за венгерский Халадаш, который по итогам сезона опустился во второй дивизион местного чемпионата.

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