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"Як мінімум одна москальська пика ляже", – Габовда брутально анонсував спаринг проти Краснодара

4 липня 13:55 4030 Читать на русском
"Як мінімум одна москальська пика ляже", – Габовда брутально анонсував спаринг проти Краснодара
Юрій Габовда / фото із соцмереж

Український півзахисник угорського Халадаша Юрій Габовда з нетерпінням очікує на матч проти російського Краснодара.

"Завтра граємо проти Краснодара. Як мінімум одна москальська пика ляже. Коефіцієнт на червону картку – 1.01. Слава Україні", – написав Габовда на своїй сторінці в Інстаграм.

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Зауважимо, що Халадаш зустрінеться з Краснодаром-2 у товариському матчі завтра, 5 липня, початок зустрічі о 19:00.

Нагадаємо, Габовда виступав за Карпати з 2006-го по 2011-й рік, а також повертався в клуб у 2014-у році. Наразі захисник грає за угорський Халадаш, який за підсумками сезону опустився у другий дивізіон місцевого чемпіонату.

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Теги
Світ Угорщина Українці за кордоном Росія Юрій Габовда Юрій Габовда Краснодар Краснодар Халадаш Халадаш
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