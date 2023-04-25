Олег Гусев 25 апреля отмечает день рождения. Бывшему хавбеку сборной Украины, а ныне ассистенту Мирчи Луческу в Динамо исполнилось 40 лет.

По случаю юбилея Олега Гусева УЕФА вспомнил гол украинца в матче Лиги Европы Динамо – Манчестер Сити, сыгранный 10 марта 2011 года на стадионе имени Лобановского.

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Тогда на 77-й минуте полузащитник принял мяч в штрафной "горожан" и удвоил преимущество киевлян, не оставив Джо Харту никаких шансов. Голы Андрея Шевченко и Олега Гусева принесли победу "бело-синим" со счетом 2:0.

Через неделю в Манчестере Динамо проиграло 0:1 (забил Коларов), но по сумме двух матчей сумело выйти в 1/4 финала Лиги Европы, сотворив сенсацию. Правда, в полуфинал киевлянам выйти не удалось – португальская Брага оказалась сильнее.

Напомним, Гусев перешел в Динамо в 2003 году из киевского Арсенала. Сыграл за "бело-синих" 443 матча (96 голов) и 5 раз стал чемпионом Украины. Сейчас работает ассистентом Мирчи Луческу в тренерском штабе киевлян.