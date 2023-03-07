В конце 2021 года Гусев развелся с Марией, в браке с которой состоял 8 лет. До этого Олег был женат на еще одной блондинке – Олесе.

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Новую избранницу бывшего игрока сборной Украины зовут Валерия. Именно девушка рассекретила информацию о свадьбе. Она опубликовала совместное фото, где она в белом платье, а также дополнила описание своего профиля в Instagram – теперь она Валерия Гусева.

К слову, после первого брака у 39-летнего Олега Гусева есть сын Алексей, уже дебютировавший в составе первой команды Динамо в товарищеском матче. От второго брака у него есть дочь Александра.

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