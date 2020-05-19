Как Динамо готовится к возобновлению сезона – оригинальное видео из необычного ракурса

"Сине-белые" презентовали видеоролик тренировки первой команды.

Главная команда Динамо продолжает подготовку к рестарту сезона УПЛ на клубной базе в Конча-Заспе. Первый матч после длительной паузы киевляне должны провести уже 30 мая – соперником "сине-белых" будет донецкий Шахтер.

УЕФА разрешил Беседину восстанавливаться на базе Динамо

А пока игроки тяжело работают над восстановлением кондиций, официальный сайт киевского клуба представил болельщикам видео тренировок динамовцев из необычного ракурса.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА