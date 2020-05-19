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Как Динамо готовится к возобновлению сезона – оригинальное видео из необычного ракурса

20:20 55 Читати українською
Как Динамо готовится к возобновлению сезона – оригинальное видео из необычного ракурса
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

"Сине-белые" презентовали видеоролик тренировки первой команды.

Главная команда Динамо продолжает подготовку к рестарту сезона УПЛ на клубной базе в Конча-Заспе. Первый матч после длительной паузы киевляне должны провести уже 30 мая – соперником "сине-белых" будет донецкий Шахтер.

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А пока игроки тяжело работают над восстановлением кондиций, официальный сайт киевского клуба представил болельщикам видео тренировок динамовцев из необычного ракурса.

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