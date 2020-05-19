УЕФА разрешил Беседину восстанавливаться на базе Динамо

Нападающий "бело-синих" Артем Беседин рассказал, как тренируется во время карантина.

"Пока во время карантина все поля, пригодные для упражнений с мячом, были закрыты, укреплял физическое состояние, держал тело в форме – выполняю различные кардиоупражнения, езжу на велосипеде, бегаю форт-леки. Тренируюсь каждый день с утра, пока на дорогах нет особых пробок. То есть, стараюсь держать себя в форме.

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Вместе с Виталием (Мандзюком – прим.) занимаюсь уже в течение месяца. До этого работал самостоятельно в домашних условиях – в принципе, как и все остальные ребята, находясь на карантине по домам. Бегал, качал пресс, отжимался... Потом решил повышать нагрузки, и обратился за помощью к Мандзюку, под руководством которого и занимаюсь сейчас.

Хочется, конечно, выполнять упражнения с мячом, но при этом понимаю, что необходимо укреплять слабые стороны, в том числе и мышцы, а также проблемные места, связанные с предыдущими травмами. Возможно, утром буду работать над "физикой", а вечером выходить на поле – или наоборот. В УЕФА мне разрешили пройти восстановление на клубной базе в Конча-Заспе. Поэтому некоторое время я пользовался медицинским оборудованием, которое там есть, для качественного восстановления после травмы. Сейчас выполняю все упражнения без ограничений – слава Богу, ничего не беспокоит", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола. Уже в октябре нападающий Динамо сможет вернуться к тренировкам. К слову, форварду грозила дисквалификация на 4 года.

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