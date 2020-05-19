toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ТРАНСФЕРИ НІМЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Як Динамо готується до відновлення сезону – оригінальне відео з незвичного ракурсу

20:20 268 Читать на русском
Як Динамо готується до відновлення сезону – оригінальне відео з незвичного ракурсу
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

"Синьо-білі" презентували відеоролик тренування першої команди.

Головна команда Динамо продовжує підготовку до рестарту сезону УПЛ на клубній базі у Конча-Заспі. Перший матч після тривалої паузи кияни мали б провести вже 30 травня – суперником "синьо-білих" буде донецький Шахтар.

УЄФА дозволив Бєсєдіну відновлюватися на базі Динамо

А поки гравці важко працюють над відновленням кондицій, офіційний сайт київського клубу презентував вболівальникам відео тренувань динамівців із незвичного ракурсу.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
11-річного футболіста жорстоко вбили у Дніпрі
12:46
6026
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Шахтар Шахтар УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
19
год
:
7
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук