Як Динамо готується до відновлення сезону – оригінальне відео з незвичного ракурсу

Німеччина — 21:13 15
-
Ройс не допоможе Борусії Д в Der Klassiker і ризикує пропустити решту сезону
-
Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах БаваріїЛіга чемпіонів — 21:00 1278
-
"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандівАнглія — 19:25 1052
-
АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубахАнглія — 19:00 522
-
Манчестер Сіті дізнався дату слухань щодо бану в єврокубках – команда Зінченка має шанс зіграти в Лізі чемпіонів 2020/21Ліга чемпіонів — 18:27 170