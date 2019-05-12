Как апельсин – одноклубник Ярмоленко поразил новой прической

Нападающий Вест Хэма Хавьер Чичарито решил удивить публику сменой имиджа.

Партнер Андрея Ярмоленко покрасил свои волосы в яркий оранжевый цвет.

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"Некоторые скажут, что ты сумасшедший, но люди не должны понимать, почему вы делаете то, что делаете", – написал Чичарито под фотографией в своем Instagram.

В текущем сезоне АПЛ мексиканский форвард провел 25 матчей, в которых отметился семью голами и тремя ассистами.

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