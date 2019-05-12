Брайтон здатен зупинити Манчестер Сіті – кому молиться Ліверпуль

Сьогодні вирішиться доля чемпіонства Англії, яке вперше за довгих 29 років може опинитися в руках Ліверпуля. Все залежить не стільки від "скаузерів" чи Ман Сіті, скільки від скромного Брайтона, який лише минулого сезону вперше пробився до АПЛ.

Здавалося б, які хоча б теоретичні шанси зупинити одну з варіантів збірної світу є у клубу, який йде на 16-му місці в АПЛ та був одним з претендентів на виліт з головного футбольного дивізіону Англії. Та нинішній футбольний сезон вже не раз демонстрував, що не треба поспішати кудись когось виводити та наперед вручати трофеї. Особливо, якщо мова про англійські клуби.

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В останньому турі Манчестер Сіті поїде в гості до Брайтона. А вдома ця команда є дуже непоступливою та неприємною для будь-якого суперника. І що найцікавіше – для грандів.

В цьому сезоні "чайки" вдома у попередніх 18-ти турах здобули 6 перемог, 5 нічиїх та 7 разів програли. Але найголовніше, що на власному полі Брайтон переміг Манчестер Юнайтед, Вест Хем, Вулверхемптон, Крістал Пелас, Евертон, грав внічию з Лестером та Уотфордом. Це все команди з верхньої частини турнірної таблиці АПЛ. Загалом у рідних стінах у Брайтона був лише один провал – це поразка у 34-му турі Борнмуту 0:5, причому три голи були пропущені вже під кінець матчу, коли команда грала в меншості.

Для топ-клубів Брайтон загалом неприємний суперник як на своєму полі, так і на виїзді. Ліверпуль виграв обидві зустрічі в цьому сезоні, та тільки з рахунком 1:0, причому в Брайтоні Салах забив лише з пенальті. Челсі на виїзді переміг їх 1:2, і тільки вдома "сині" були більш переконливі – 3:0. Це сталося у квітні, коли у "чайок" почалася певна чорна смуга в чемпіонаті.

Тоттенхем виграв 2:1 в гостях у першому колі, а вдома 23 квітня "шпори" спромоглися забити Брайтону єдиний гол лише на 88-й хвилині. Арсенал взагалі двічі зіграв з неприємним опонентом внічию 1:1, причому друга, 5 травня в Лондоні, коштувала "канонірам" навіть теоретичних шансів позмагатися за вихід у Лігу чемпіонів через АПЛ.

МЮ програв Брайтону в гостях ще у другому турі, причому горів після першого тайму 1:3, і потім Погба забив ще один гол з пенальті вже на останніх секундах. А вдома "червоні дияволи" взяли непереконливий реванш з рахунком 2:1.

Нарешті Манчестер Сіті в кінці вересня переміг Брайтон вдома 2:0, маючи повну перевагу, та це була інша історія. Нещодавно, 6 квітня, у півфіналі Кубка Англії Сіті переміг Брайтон на Уемблі лише з мінімальним рахунком 1:0. І тотальної переваги команда Гвардіоли в цьому поєдинку не мала.

До того ж, очевидним є те, що наприкінці сезону Манчестер Сіті має певний спад у грі. Так, серія у 13 перемог поспіль з початку лютого вражає. Та п'ять з них були здобуті з рахунком 1:0, зокрема, останні три з чотирьох. І якщо той же Манчестер Юнайтед у перенесеному матчі 31-го туру Сіті на Олд Траффорд перемагав впевнено (0:2), то якраз в матчах з середняками на кшталт Бернлі чи Лестера "містяни" мали проблеми. І якби не диво-гол Компані в попередньому турі з Лестером, то невідомо, хто б наразі був господарем власної долі.

Брайтон здатен зупинити Манчестер Сіті. Щоб зробити подарунок Ліверпулю, Брайтону достатньо зіграти з Сіті внічию. Ця команда бере організацією гри та типовою британською самовіддачею. Небезпечна при стандартах, підтвердженням чого є другий результат серед найкращих бомбардирів команди з 5 голами центрального захисника Шейна Даффі. А головна ударна сила команда – це досвідчений 35-річний форвард Глен Мюррей, на рахунку якого 12 голів у поточній АПЛ.

У цьому сезоні Брайтон, попри низьке місце в таблиці, на яке він опустився багато в чому через квітневий провал у вигляді чотирьох поспіль поразок, має один з найкращих захистів серед не топ-команд. Адже Саутгемптон, Бернлі та Борнмут, які перебувають вище в таблиці, пропустили більше, а Вест Хем, Уотфорд та навіть МЮ з Арсеналом не набагато менше. І знову ж таки, суттєво погіршила статистику "чайкам" несподівано гучна домашня поразка від Борнмута.

Звичайно, Ліверпулю також потрібно ще виграти свій матч на Енфілді у Вулверхемптона. "Вовки" дуже пристойно провели цей сезон, посівши 7-е місце після повернення в АПЛ. Та все-таки Ліверпуль, ще маючи теоретичний шанс та перебуваючи у піднесеному настрої після історичного камбеку з Барселоною в Лізі чемпіонів, не має права не перемогти.

Тому, скоріш за все, все вирішуватиметься у невеликому місті Брайтоні. Звичайно, Манчестер Сіті докладе всіх зусиль, щоб здобути черговий вже трофей в АПЛ після такої ж чергової невдачі в ЛЧ. Навряд чи клуб та його вболівальників задовольнить лише перемога в Кубку Англії, яку, до речі, ще треба здобути. А ось як воно складеться – незабаром побачимо та дізнаємося. Англійські клуби вже неодноразово дивували цього сезону, писали такі неймовірні сюжети, що ми цілком маємо підстави сподіватися ще на одну таку історію.

Роман Ляшенко, Футбол 24

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