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Наче апельсин – одноклубник Ярмоленка вразив новою зачіскою

12 травня 08:52 998 Читать на русском
Наче апельсин – одноклубник Ярмоленка вразив новою зачіскою
Хав'єр Чічаріто / Reuters

Нападник Вест Хема Хав'єр Чічаріто вирішив здивувати публіку зміною іміджу.

Партнер Андрія Ярмоленка пофарбував своє волосся у яскравий помаранчевий колір.

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"Деякі скажуть, що ти божевільний, але люди не повинні розуміти, чому ви робите те, що робите", – написав Чічаріто під світлиною у своєму Instagram.

У поточному сезоні АПЛ мексиканський форвард провів 25 матчів, в яких відзначився сімома голами і трьома асистами.

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Англія Вест Хем Вест Хем Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто
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