Наче апельсин – одноклубник Ярмоленка вразив новою зачіскою

Нападник Вест Хема Хав'єр Чічаріто вирішив здивувати публіку зміною іміджу.

Партнер Андрія Ярмоленка пофарбував своє волосся у яскравий помаранчевий колір.

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"Деякі скажуть, що ти божевільний, але люди не повинні розуміти, чому ви робите те, що робите", – написав Чічаріто під світлиною у своєму Instagram.

У поточному сезоні АПЛ мексиканський форвард провів 25 матчів, в яких відзначився сімома голами і трьома асистами.

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