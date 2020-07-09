"Как 14 сов кротов ловили": ультрас Динамо опубликовали видео "нападения" игрушек во время матча против Шахтера

Одна из сов, которые оказались на газоне НСК Олимпийский / UkrBall

Ультрас киевского Динамо продемонстрировали, как состоялась "атака" игрушечных сов во время матча 29-го тура УПЛ против Шахтера.

На видео, которое записывалось с дрона, видно, как устройство поднялось над чашей НСК Олимпийский вместе с игрушечными совами. За несколько секунд веревка, которая удерживала игрушки, развязалась, а совы посыпались на газон стадиона.

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Отметим, что этот поступок связан с прошлогодним скандалом во время Классического, когда в адрес Тайсона и Дентиньо звучали расистские выкрики. Фанаты Динамо объяснили, что они проводили акцию в поддержку пятнистых сов.

Напомним, поединок Динамо – Шахтер уже не имел никакого турнирного значения для "горняков" – они уже добыли чемпионство Украины.

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