"Як 14 сов кротів ловили": ультрас Динамо опублікували відео "нападу" іграшок під час матчу проти Шахтаря

Одна з сов, які опинились на газоні НСК Олімпійський / UkrBall

Ультрас київського Динамо продемонстрували, як відбулась "атака" іграшкових сов під час матчу 29-го туру УПЛ проти Шахтаря.

На відео, яке записувалось із дрона, видно, як пристрій піднявся над чашою НСК Олімпійський разом з іграшковими совами. За кілька секунд мотузка, яка утримувала іграшки, розв'язалась, а сови посипались на газон стадіону.

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Зазначимо, що цей вчинок пов'язаний із минулорічним скандалом під час Класичного, коли на адресу Тайсона та Дентінью лунали расистські вигуки. Фанати Динамо пояснили, що вони проводили акцію на підтримку плямистих сов.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар вже не мав жодного турнірного значення для "гірників" – вони вже здобули чемпіонство України.

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