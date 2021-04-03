"У меня были очень хорошие отношения с тренером, но из-за моего большого трансфера из Манчестер Сити, руководство Шахтера решило, что может заработать на моем ценнике, продав меня в Китай. Я отказался, поэтому у меня начались проблемы с руководством, после чего я попросил, чтобы меня отдали в аренду в мой нынешний клуб", –рассказал Кайоде в комментарии изданию Thisday Live.

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Шахтер арендовал нападающего из Манчестер Сити в марте 2018 года, после чего выкупил игрока за 3 млн евро. Уже на протяжении двух сезонов "горняки" отправляют Кайоде в аренду в Турцию, сначала в Газиантепспор, а в этом сезоне – в Сивасспор.

Отметим, что нигериец провел 29 матчей в составе турецкого клуба в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу.

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