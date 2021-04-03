"У мене були дуже хороші відносини з тренером, але через мій великий трансфер із Манчестер Сіті керівництво Шахтаря вирішило, що може заробити на моєму ціннику, продавши мене в Китай. Я відмовився, тому у мене почалися проблеми з керівництвом, після чого я попросив, щоб мене віддали в оренду в мій нинішній клуб", – розповів Кайоде у коментарі виданню Thisday Live.

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Шахтар орендував нападника з Манчестер Сіті в березні 2018 року, після чого викупив гравця за 3 млн євро. Вже протягом двох сезонів "гірники" відправляють Кайоде в оренду в Туреччину, спочатку в Газіантепспор, а в цьому сезоні – у Сівасспор.

Зазначимо, що нігерієць провів 29 матчів у складі турецького клубу в поточному сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 1 результативну передачу.

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