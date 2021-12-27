"По Очеретько. Ему 17 лет и в первую команду сейчас нет смысла. Мы отдали его в аренду Мариуполю и он там один из лучших. Парень показывает зрелый футбол, его ждет большое будущее. Пройдет полгода или сколько там – и он вернется в Шахтер. Я уверен, что он будет играть здесь. Однозначно присоединится к Шахтеру, но здесь вопрос времени.

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Если говорить о Кайоде, то он был у нас в аренде. Тогда тренером был Фонсека, и он ему нравился. Мы выкупили контракт Кайоде, но места в основе не было, а ему нужно было играть. Каштру как-то не проникся этим игроком. Ситуация такова, что Кайоде в аренде, играет и забивает в еврокубках. Что дальше – посмотрим.

Артем Бондаренко в Мариуполе. Он нравился Каштру, работал с первой командой. Но сейчас тот уровень, когда ему нужно играть. Можно сидеть на скамейке, но зачем, если можно пойти в аренду? Это нормальная ситуация", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, полузащитники Олег Очеретько и Артем Бондаренко защищают цвета Мариуполя, а нигерийский форвард Оларенважу Кайоде выступает в турецкой Суперлиге за Сивасспор.

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