"Кайоде Фонсеке нравился, а Каштру как-то не проникся этим игроком": Палкин рассказал о футболистах Шахтера в аренде
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин пролил свет на ситуацию с несколькими игроками "горняков", которые находятся в других клубах.
"По Очеретько. Ему 17 лет и в первую команду сейчас нет смысла. Мы отдали его в аренду Мариуполю и он там один из лучших. Парень показывает зрелый футбол, его ждет большое будущее. Пройдет полгода или сколько там – и он вернется в Шахтер. Я уверен, что он будет играть здесь. Однозначно присоединится к Шахтеру, но здесь вопрос времени.
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Если говорить о Кайоде, то он был у нас в аренде. Тогда тренером был Фонсека, и он ему нравился. Мы выкупили контракт Кайоде, но места в основе не было, а ему нужно было играть. Каштру как-то не проникся этим игроком. Ситуация такова, что Кайоде в аренде, играет и забивает в еврокубках. Что дальше – посмотрим.
Артем Бондаренко в Мариуполе. Он нравился Каштру, работал с первой командой. Но сейчас тот уровень, когда ему нужно играть. Можно сидеть на скамейке, но зачем, если можно пойти в аренду? Это нормальная ситуация", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.
Напомним, полузащитники Олег Очеретько и Артем Бондаренко защищают цвета Мариуполя, а нигерийский форвард Оларенважу Кайоде выступает в турецкой Суперлиге за Сивасспор.
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