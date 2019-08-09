toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кагава перешел в Сарагосу – Зозуля получил звездного соперника в Сегунде

18:52 8 Читати українською
Кагава перешел в Сарагосу – Зозуля получил звездного соперника в Сегунде
Синдзи Кагава / FOX Sports Asia

Экс-звезда Боруссии Д Синдзи Кагава продолжит карьеру в Сегунде в составе Сарагосы.

Синдзи Кагава официально стал игроком Сарагосы, сообщает официальный сайт клуба.

Реал подписал молодого таланта из Сегунды

Отмечается, что японец подписал контракт сроком на 2 года. Добавим, что Сарагоса выступает в Сегунде.

Напомним, Синдзи Кагава выступал за такие клубы как Боруссия Д и Манчестер Юнайтед, в составе дортмундцев стал чемпионом Бундеслиги и финалистом Лиги чемпионов. Последним клубом полузащитника стал турецкий Бешикташ.

Чемпион в беде, или 45 минут как приговор: мадридские СМИ бьют тревогу из-за Лунина

blog_ava
Всемирно известная пиццерия потроллила Манчестер Юнайтед за трансферную кампанию
08:00
484
Теги
Синдзи Кагава Синдзи Кагава Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Сарагоса Сарагоса Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
50
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук