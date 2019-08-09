Кагава перешел в Сарагосу – Зозуля получил звездного соперника в Сегунде

Экс-звезда Боруссии Д Синдзи Кагава продолжит карьеру в Сегунде в составе Сарагосы.
Синдзи Кагава официально стал игроком Сарагосы, сообщает официальный сайт клуба.
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Отмечается, что японец подписал контракт сроком на 2 года. Добавим, что Сарагоса выступает в Сегунде.
Напомним, Синдзи Кагава выступал за такие клубы как Боруссия Д и Манчестер Юнайтед, в составе дортмундцев стал чемпионом Бундеслиги и финалистом Лиги чемпионов. Последним клубом полузащитника стал турецкий Бешикташ.
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