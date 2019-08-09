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Кагава перейшов у Сарагосу – Зозуля отримав зіркового суперника в Сегунді

18:50 193 Читать на русском
Кагава перейшов у Сарагосу – Зозуля отримав зіркового суперника в Сегунді
Сіндзі Кагава / FOX Sports Asia

Екс-зірка Борусії Д Сіндзі Кагава продовжить кар'єру в Сегунді у складі Сарагоси.

Сіндзі Кагава офіційно став гравцем Сарагоси, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що японець підписав контракт терміном на 2 роки. Додамо, що Сарагоса виступає у Сегунді.

Нагадаємо, Сіндзі Кагава виступав за такі клуби як Борусія Д та Манчестер Юнайтед, у складі дортмундців ставши чемпіоном Бундесліги та фіналістом Ліги чемпіонів. Останнім клубом півзахисника став турецький Бешикташ.

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Сіндзі Кагава Сіндзі Кагава Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Сарагоса Сарагоса Іспанія
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