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Кафу: Невозможно описать ощущения, когда бросаешь землю на гроб своего сына

07:30 142 Читати українською
Кафу: Невозможно описать ощущения, когда бросаешь землю на гроб своего сына
Кафу / Cointimes.com.br

Бывший защитник Милана и сборной Бразилии Кафу рассказал, как переживает смерть своего сына.

"Я не могу смириться с тем, что произошло. Мне не хватило мужества посмотреть на него. Мы собрали его вещи и отдали на благотворительность. Я больше не ступал на поле, где это произошло.

Сын Кафу умер на футбольном поле

Я не знаю, как описать чувства, когда ты бросаешь землю на гроб своего сына и знаешь, что он не вернется. Смерть сына будет сопровождать отца или сына на всю жизнь", – цитирует Кафу Record.

Напомним, в начале сентября сын Кафу, Данило, ушел из жизни в результате сердечного приступа во время футбольного матча. Добавим, что Данило на тот момент даже не исполнилось 30 лет.

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Теги
Мир Милан Милан Бразилия Бразилия Смерти футболистов Кафу
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