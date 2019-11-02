Кафу: Неможливо описати відчуття, коли кидаєш землю на труну свого сина

Колишній захисник Мілана та збірної Бразилії Кафу розповів, як переживає смерть свого сина.

"Я не можу змиритися з тим, що сталося. Мені не вистачило мужності подивитися на нього. Ми зібрали його речі і віддали на благодійність. Я більше не ступав на поле, де це сталося.

Син Кафу помер на футбольному полі

Я не знаю, як описати почуття, коли ти кидаєш землю на труну свого сина і знаєш, що він не повернеться. Смерть сина буде супроводжувати батька або сина протягом усього життя", – цитує Кафу Record.

Нагадаємо, на початку вересня син Кафу, Даніло, пішов з життя через серцевий напад під час футбольного матчу. Додамо, що Даніло на той момент навіть не виповнилось 30 років.

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