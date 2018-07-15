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Кафу: Франция играет очень хорошо, но Хорватии удивительно везет

10:18 43 Читати українською
Кафу: Франция играет очень хорошо, но Хорватии удивительно везет
Маркос Кафу / Фото из соцсетей

Бывший защитник сборной Бразилии Маркос Кафу поделился мыслями относительно финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Да, Франция играет очень хорошо, но Хорватии удивительно везет. Не хотелось бы верить в то, что у их тренерского штаба есть план на игру дотягивать до дополнительного времени.

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Я знаю точно, что в решающем матче никто не будет рисковать. Мы не увидим открытый футбол с большим количеством забитых голов", – цитирует Кафу издание Известия.

Стоит отметить, Маркос становился чемпионом мира с Бразилией дважды, в 1994 и 2002 годах.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
6
час
:
54
мин
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Кафу
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54
мин
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18:00
Хорватия
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