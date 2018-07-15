Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

Франция и Хорватия определят чемпиона мира в финальном матче Мундиаля-2018. "Футбол 24" представляет анонс матча.

Франция – Хорватия

15 июля, 18:00, Москва, Лужники

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Франция перед стартом чемпионата мира считалась одним из претендентов на титул, а Хорватия уже с первых матчей стала потенциальным открытием турнира. В финале есть явный фаворит, однако андердог также не выглядит безнадежным. Номинально более слабые хорваты имеют больше опыта и агрессии, тогда как молодой коллектив Дидье Дешама отличается своей организованностью и прагматизмом.

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Французы контролировали ход каждого своего матча. Да, в ворота соперников залетали "случайные" голы без большого количества моментов, но "ле бле" всегда знали, что делать на поле. Не было хаоса и паники – только выполнение плана. 4 игры Франция завершила без пропущенных мячей, юная линия защиты заслуживает положительных отзывов. Впрочем, сила команды в комплексной обороне, где и Гризманн, и Мбаппе, и Жиру отрабатывают сзади.

Путь Франции к финалу



1 место в групе С: (Австралия – 2:1, Перу – 1:0, Дания – 0:0)

1/8: Франция – Аргентина – 4:3

1/4: Уругвай – Франция – 0:2

1/2: Франция – Бельгия – 1:0

Дидье Дешам лишний раз не рисковал: ни в выборе игроков, ни в тактике. На групповом этапе "галльских петухов" обвиняли в неготовности и антифутболе, а уже в плей-офф они выглядели лучше каждого из своих оппонентов. Уругвай допустил критические ошибки, Бельгия просто уперлась в стену, и только с Аргентиной на 10 минут возникли нервы – единственный раз, когда Франция проигрывала в счете.

Сборная Франции на этом турнире скучная, незрелищная и максимально ориентирована на результат, но она лучше всего использует свои сильные стороны. Скорость Мбаппе для контратак, подключение центрбеков на стандарты, крепкий кулак в центре поля (Канте, Погба и Матюйди) закрывает самых креативных соперников.

Сегодня этому трио предстоит сдержать Луку Модрича – капитана и ключевого исполнителя в сборной Хорватии. Он проводит прекрасный чемпионат и является главным претендентом на "Золотой мяч" Мундиаля. Игра "клетчатых" завязана на Модриче, но в финал они вышли благодаря невероятному характеру и физической подготовке.

Путь Хорватии к финалу



1 место в групе D: (Нигерия – 2:0, Аргентина – 3:0, Исландия – 2:1)

1/8: Хорватия – Дания – 1:1 (3:2 по пен.)

1/4: Росия – Хорватия – 2:2 (3:4 по пен.)

1/2: Хорватия – Англия – 2:1 (после овертаймов)

3 матча по 120 минут за полторы недели – с таким багажом Хорватия подошла к решающей битве за титул. Разговоры об усталости или эмоциональном истощении подопечных Златко Далича можно упустить. Перед Англией были подозрения, что после двух серий пенальти хорватов физически не хватит на полуфинал. Однако они опозорили всех скептиков и выиграли в овертайме, существенно добавив активности во второй половине встречи.

Хорватия в финале чемпионата мира – это сенсация. Даже если вспомнить идеальные выступления в групповом раунде (максимум очков, уничтожение Аргентины, замечательная игра второго состава, который не пустил в плей-офф Исландию) и списать исключительно на мастерство победы в сериях 11-метровых после равных матчей с Данией и Россией. Эта сборная Хорватии уже вошла в историю – неожиданно, но закономерно и заслуженно.

Интересные факты

– Хорватия впервые в истории вышла в финал Мундиаля. Для Франции это третья игра за титул чемпиона мира: на ЧМ-1998 была победа, а на ЧМ-2006 – неудача.

– Хорватия никогда не побеждала Францию. 5 матчей: 3 победы "ле бле" и 2 ничьи. Наиболее памятной была первая встреча – в полуфинале ЧМ-1998 французы выиграли благодаря дублю Лилиана Тюрама, а в финале завоевали трофей.

– В 3 предыдущих финалах Мундиаля были овертаймы. Лишь дважды в истории судьба Кубка мира определялась в серии 11-метровых (ЧМ-2994 и ЧМ-2006).

– Дидье Дешам может стать третьим человеком, который выиграет Кубок мира в качестве игрока и тренера. Ранее такое достижение покорилось бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру.

Кадры

Финалисты не имеют кадровых потерь – сыграть смогут все сильнейшие. Под вопросом лишь участие в матче хорватского полузащитника Ивана Перишича. Он накануне тренировался отдельно от команды, но почти наверняка появится сегодня на поле.

Дидье Дешам и Златко Далич вряд ли изменят свои стартовые составы по сравнению с полуфиналами. Француз не изменит осторожным флангам обороны и мощному центру полузащиты, а хорват предпочтет более надежный вариант с Марсело Брозовичем под паром Модрич-Ракитич.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба, Матюйди – Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Брозович – Ребич, Модрич, Ракитич, Перишич – Манджукич.

Слова

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

Играть в финале – уже привилегия и удовольствие. Нет ничего лучше и красивее, чем финал чемпионата мира. Мы сделаем все необходимое, чтобы подготовиться к нему. Три самые важные слова: спокойствие, сосредоточенность и уверенность.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

Это самый важный поединок в нашей жизни. Это главный матч для всего хорватского народа. Если мы проиграем, то хотим сделать это достойно. Если мы завоюем Кубок, то никто не будет гордиться больше, чем мы сами.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Франция выглядит очень сбалансированной командой. К слабым сторонам можно отнести игру в позиционных атаках, однако "галльские петухи" имеют другие варианты для забивания голов: индивидуальные качества Мбаппе и Гризманна, стандарты. Что касается обороны, то ошибки возникают редко, а соперника французы не подпускают близко к своей штрафной.

Хорватия имеет козыри, чтобы сотворить чудо, но шансов будет крайне мало. Французы внешне легко прошли по турниру, "клетчатые" же выиграли три сложные битвы подряд, поэтому им, несмотря на весь героизм, может не хватить резервов.

Многим хочется верить в счастливый конец хорватской сказки, но в ключевых дуэлях Франция на бумаге имеет ощутимое преимущество. Скорее всего, финал закончится еще одним прагматичным успехом "ле бле".

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